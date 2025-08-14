Ричмонд
Жители Камчатки смогут летать во Владивосток за 9 тысяч — приморцам везёт меньше

Субсидированные билеты на полуострове начнут продавать в сентябре.

Источник: PrimaMedia.ru

Жители Камчатки смогут летать во Владивосток по субсидированным билетам за 9 тысяч рублей. Цены будут актуальны с сентября, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

Высокая стоимость авиаперелета с Камчатки до Владивостока долгое время вызывала возмущение у жителей полуострова. Стоимость билетов до дальневосточной столицы была вдвое выше, чем до Москвы.

«Обеспечение транспортной доступности Камчатки — безусловный приоритет в нашей работе. Восстановить справедливость в этом вопросе удалось благодаря последовательной работе с федеральным центром», — пояснил Владимир Солодов.

С сентября правительство региона запускает программу субсидированных авиаперелётов во Владивосток. При этом стоимость перелёта из дальневосточной столицы на полуостров у популярных авиакомпаний составляет от 21 тысячи рублей в сентябре. Стоимость может доходить и до 50 тысяч рублей за пассажира.

Ранее ИА PrimaMedia писало, что Счетная Палата РФ выявила несоответствия в использовании субсидий на региональные авиаперевозки. Так, по данным аудиторов, «Аврора» не выполнила более 600 рейсов на дальневосточных маршрутах, что должно повлечь возврат 100,5 млн рублей в бюджет, и лишила 173 детей положенной 25% скидки на билеты.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше