Жители Камчатки смогут летать во Владивосток за 9 тысяч — приморцам везёт меньше

С сентября правительство региона запускает программу субсидированных авиаперелётов во Владивосток. При этом стоимость перелёта из дальневосточной столицы на полуостров у популярных авиакомпаний составляет от 21 тысячи рублей в сентябре. Стоимость может доходить и до 50 тысяч рублей за пассажира.