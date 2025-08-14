Во благо и душе, и телу: Россиянам рассказали, какому святому молиться, чтобы поменять работу

По его словам, в православной традиции особо почитается святой мученик Трифон, который издревле считается покровителем ищущих работу. Молитва должна идти от чистого сердца, при этом важно не просто механически просить о помощи, но и самому активно искать возможности для трудоустройства. Он напомнил слова из Священного Писания о том, что вера без дел мертва.