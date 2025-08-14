Полковник Матвийчук: к концу лета российские войска будут в Краматорске

До конца лета российские войска будут в Краматорске, прогнозирует военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Так он для aif.ru прокомментировал публикацию «Американского института изучения войны» (ISW) о том, что ВС РФ за сутки освободили территорию в 110 кв. км, установив рекорд годового продвижения — обычно в последние месяцы для того, чтобы продвинуться на такие расстояния, бойцам требовалось 5−6 дней.
«Думаю, что на исходе лета российская армия будет в Краматорске. Сейчас ВСУ готовятся к обороне города. Там расположен центр южной оперативной группировки войск ВСУ на Донбассе. Но дело в том, что, по нашим данным, оттуда эвакуируются пункты управления, высший офицерский состав уже оттуда ушел. Собственно говоря, я так понимаю, Краматорск готовят к возможной сдаче», — сказал Матвийчук.
Военный эксперт также констатировал, что как только ВС РФ приступят к штурму Краматорска, одновременно начнется и штурм Славянска, так как эти города находятся на одной линии.
«Краматорск и Славянск — это два урбанизированных района, их еще называют Краматорской агломерацией. Там очень много промышленных объектов. И вероятно, что все они будут превращены в оборонительные сооружения, как это было в Мариуполе», — подытожил Матвийчук.
Ранее Герой России, генерал-майор Сергей Липовой отметил, что освобождение Часова Яра и Красноармейска (Покровска) позволит российским военным продвинуться к Краматорску, взять город в окружение и вынудить ВСУ уйти из него.