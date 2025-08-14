Полковник Матвийчук: к концу лета российские войска будут в Краматорске

«Думаю, что на исходе лета российская армия будет в Краматорске. Сейчас ВСУ готовятся к обороне города. Там расположен центр южной оперативной группировки войск ВСУ на Донбассе. Но дело в том, что, по нашим данным, оттуда эвакуируются пункты управления, высший офицерский состав уже оттуда ушел. Собственно говоря, я так понимаю, Краматорск готовят к возможной сдаче», — сказал Матвийчук.