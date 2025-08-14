Профессор Бергельсон: у жителей Аляски сохранились русские имена и фамилии

На Аляске можно встретить алеутов с русскими фамилиями Тимофеев, Квасников, Дементов, рассказала aif.ru доктор филологических наук Мира Бергельсон.
«Это коренные местные жители, алеуты, но когда они крестились в православие, то им давали такие русские имена, которые потом стали фамилией», — объяснила она происхождение фамилий.
Профессор в качестве примера назвала деревню атабасков, которая находится в центре Аляски и названа Николай по имени одного из вождей племени. В этой деревне, по ее словам, проживают люди с фамилиями Петрушка, Илюшка, Грегори, Исай, Питка, которые произошли от имен, данных при крещении священником.
«Вот такие вот следы именно русской культуры, потому что это были имена, которые священник давал при крещении, при православии», — добавила профессор.
