Украинский боец Алексей Левченко, сдавшийся в плен российским военнослужащим, сообщил ТАСС, что решение о сдаче в плен было принято по совету его родителей.
По словам Левченко, родители советовали ему перейти на российскую сторону, а в случае невозможности покинуть территорию Украины, сдаться на российские позиции. Левченко покинул свою позицию в Сумской области, оставив оружие и бронежилет, и через несколько дней вышел к российским войскам.
— Мне родители сказали уходить на русскую сторону. Говорили, что если у меня не получится уйти на территории Украины, пойти в так называемое самовольное оставление части, то выходить уже на русские позиции, на Россию. Просили связаться с родственниками, которые живут здесь, — рассказал боец в беседе с ТАСС.
Ранее Левченко охарактеризовал свою бригаду фразой «и смех, и грех», заявив, что в ней служили инвалиды и психически больные люди. Он отметил, что бригада была непригодна к выполнению боевых задач и использовалась как «пушечное мясо».
Помимо этого, командиры ВСУ не позволяют военным сдаваться в плен и открывают по ним огонь. Таким образом украинские бойцы убили сослуживца в населенном пункте Поддубное в ДНР.