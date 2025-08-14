Ричмонд
Пленный солдат ВСУ рассказал, что сдаться ему посоветовали родители

Украинский боец Алексей Левченко, сдавшийся в плен российским военнослужащим, сообщил ТАСС, что решение о сдаче в плен было принято по совету его родителей.

По словам Левченко, родители советовали ему перейти на российскую сторону, а в случае невозможности покинуть территорию Украины, сдаться на российские позиции. Левченко покинул свою позицию в Сумской области, оставив оружие и бронежилет, и через несколько дней вышел к российским войскам.

— Мне родители сказали уходить на русскую сторону. Говорили, что если у меня не получится уйти на территории Украины, пойти в так называемое самовольное оставление части, то выходить уже на русские позиции, на Россию. Просили связаться с родственниками, которые живут здесь, — рассказал боец в беседе с ТАСС.

Ранее Левченко охарактеризовал свою бригаду фразой «и смех, и грех», заявив, что в ней служили инвалиды и психически больные люди. Он отметил, что бригада была непригодна к выполнению боевых задач и использовалась как «пушечное мясо».

Помимо этого, командиры ВСУ не позволяют военным сдаваться в плен и открывают по ним огонь. Таким образом украинские бойцы убили сослуживца в населенном пункте Поддубное в ДНР.