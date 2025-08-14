Фонарев сказал, как могут действовать агенты Секретной службы на Аляске

«Они хорошо подготовлены, но у них немного другая философия, поэтому их работа отличается от нашей. Если у нас сотрудник поставлен на пост, то на нем он так и работает. Существует, на мой взгляд, не тактические, а даже психологические моменты, когда ты не можешь выключаться из обстановки. Потому что сотрудник к чему-то присмотрелся, увидел каких-то людей. Он знает, кто к нему пришел, кто ушел. А когда нового человека поставят, то он оказывается не в курсе происходящего — ему же не передашь всю информацию. А американцы работают по кругу, они меняются на разных постах. Идеология такая, что все получают одинаковую зарплату, поэтому все должны работать на всех местах. И водителями могут, и на пост допуска встать, и в сопровождении охраняемого лица. Поэтому, с моей точки зрения, это серьезные недостатки, но если американцы так работают, значит их это устраивает», — сказал собеседник издания.