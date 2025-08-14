По данным The Telegraph, администрация США в ходе предстоящей встречи президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным 15 августа на Аляске может выдвинуть пакет экономических стимулов. Информация подтверждена анонимными источниками, близкими к переговорному процессу.
Согласно данным издания, Аляска обладает неосвоенным ресурсным потенциалом, в том числе располагает 13% общемировых запасов нефти.
Накануне саммита министр финансов США Скотт Бессент и другие высокопоставленные представители американской администрации проведут для президента Трампа оперативный брифинг. В ходе встречи будут представлены возможные экономические уступки, направленные на ускорение подписания соглашения о прекращении боевых действий.
Уточняется, что среди возможных инициатив также рассматривается отмена ограничений на поставки авиационных запчастей и сервисного оборудования для российского гражданского авиапарка. Издание отмечает, что данное решение может принести значительную выгоду корпорации Boeing.
Помимо этого, согласно информации The Telegraph, в повестку российско-американских переговоров на Аляске может быть включен вопрос о совместной разработке редкоземельных металлов и других стратегических полезных ископаемых на территориях, которые потеряла Украина во время спецоперации.
Подобная инициатива обсуждается на фоне подписанного в конце мая ресурсного соглашения между США и Украиной.
По данным информированных источников в британском правительстве, европейские страны могут рассмотреть подобные меры, однако лишь при условии, что это не будет похоже на «награду» России.
Накануне не приглашенный на саммит на Аляске киевский главарь Владимир Зеленский выдвинул свои требования перед встречей на Аляске глав государств. Так, издание Politico опубликовало ряд «хотелок», которые Киев перечислил накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.
Ранее профессор МГИМО МИД России Сергей Афонцев в беседе с KP.RU назвал основные темы разговора на предстоящем саммите Путина и Трампа.