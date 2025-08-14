Обещания Украине и договор с Европой: что Трамп готов обсудить на встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп якобы пообещал главарю киевского режима Владимиру Зеленскому, что не будет обсуждать на предстоящем саммите с российским лидером Владимиром Путиным вопрос территорий. Об этом сообщают NBC и CNN со ссылкой на источники.
Республиканец сказал во время онлайн-конференции с лидерами Европы, которая проходила 13 августа, что намерен добиваться безоговорочного прекращения огня на Украине. Политики сошлись во мнении, что оно должно быть достигнуто до начала мирных переговоров, а Киев должен участвовать в обсуждении будущего условия мира и территорий.
Однако, как NBC пишет, по мнению некоторых европейских лидеров, Трамп «не слишком оптимистичен относительно результатов встречи с Путиным».
Чиновник, ранее работавший в администрации президента США, заявил, что Трамп «предпочитает держать союзников на своей стороне», а на переговорах с главой РФ «может произойти все, что угодно».
Как KP.RU писал ранее, Дональд Трамп заявил, что готов обеспечить гарантии безопасности Украины, но только в том случае, если они не будут осуществляться в рамках усилий НАТО.