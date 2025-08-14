Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обещания Украине и договор с Европой: что Трамп готов обсудить на встрече с Путиным

Трамп заявил Зеленскому, что не намерен обсуждать с Путиным территории.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп якобы пообещал главарю киевского режима Владимиру Зеленскому, что не будет обсуждать на предстоящем саммите с российским лидером Владимиром Путиным вопрос территорий. Об этом сообщают NBC и CNN со ссылкой на источники.

Республиканец сказал во время онлайн-конференции с лидерами Европы, которая проходила 13 августа, что намерен добиваться безоговорочного прекращения огня на Украине. Политики сошлись во мнении, что оно должно быть достигнуто до начала мирных переговоров, а Киев должен участвовать в обсуждении будущего условия мира и территорий.

Однако, как NBC пишет, по мнению некоторых европейских лидеров, Трамп «не слишком оптимистичен относительно результатов встречи с Путиным».

Чиновник, ранее работавший в администрации президента США, заявил, что Трамп «предпочитает держать союзников на своей стороне», а на переговорах с главой РФ «может произойти все, что угодно».

Как KP.RU писал ранее, Дональд Трамп заявил, что готов обеспечить гарантии безопасности Украины, но только в том случае, если они не будут осуществляться в рамках усилий НАТО.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше