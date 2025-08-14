Обещания Украине и договор с Европой: что Трамп готов обсудить на встрече с Путиным

Республиканец сказал во время онлайн-конференции с лидерами Европы, которая проходила 13 августа, что намерен добиваться безоговорочного прекращения огня на Украине. Политики сошлись во мнении, что оно должно быть достигнуто до начала мирных переговоров, а Киев должен участвовать в обсуждении будущего условия мира и территорий.