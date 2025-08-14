Игорь Кобзев сообщил о проблемах с электричеством в Иркутской области

Наиболее значительные отключения произошли в Тайшетском районе (52 жилых дома), Иркутске (микрорайоны Первомайский и Университетский), а также в Усольском районе (посёлок Тайтурка). Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём Telegram-канале.
В большинстве случаев аварийные службы оперативно устранили повреждения и восстановили подачу электроэнергии. Отдельные проблемы сохраняются в Усть-Куте, где бригады устраняют последствия короткого замыкания на подстанции «Нефтебаза», и в Братском районе, где специалисты обследуют линию электропередачи после обнаруженного обрыва провода. В Бодайбо временное отключение затронуло детский оздоровительный лагерь «Звездочка», где организовано резервное питание.
По данным энергетических компаний, основными причинами сбоев стали технические неисправности на линиях электропередачи, включая обрывы проводов и повреждения кабельных линий. В настоящее время все аварийные бригады продолжают работы по полному восстановлению энергоснабжения в регионе.
Напомним, АиФ Иркутск уже писал, что с 08:00 12 августа до 08:00 13 августа произошло несколько аварийных отключений электроэнергии в Иркутской области.