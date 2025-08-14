Игорь Кобзев сообщил о проблемах с электричеством в Иркутской области

В большинстве случаев аварийные службы оперативно устранили повреждения и восстановили подачу электроэнергии. Отдельные проблемы сохраняются в Усть-Куте, где бригады устраняют последствия короткого замыкания на подстанции «Нефтебаза», и в Братском районе, где специалисты обследуют линию электропередачи после обнаруженного обрыва провода. В Бодайбо временное отключение затронуло детский оздоровительный лагерь «Звездочка», где организовано резервное питание.