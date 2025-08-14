В Зеленогорске физрук кинул мяч в освобожденную от урока школьницу

По версии ведомства, в сентябре 2024 года пятиклассница зеленогорской гимназии № 164 получила медотвод от уроков физкультуры на десять дней после перенесенной болезни. Во время урока она сидела на скамейке, смотря в телефон. Учитель физкультуры решил привлечь ее внимание и кинул в нее волейбольный мяч вместо того, чтобы сделать замечание. На кадрах, опубликованных ведомством видно, что он прилетел девочке прямо в голову. После этого физрук подошел к школьнице.