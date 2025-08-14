В Зеленогорске физрук кинул мяч в освобожденную от урока школьницу

Гимназия из Зеленогорска выплатит 60 тысяч рублей школьнице в качестве компенсации за то, что она получила травму от волейбольного мяча на физкультуре. Подробности истории рассказали в прокуратуре Красноярского края.
По версии ведомства, в сентябре 2024 года пятиклассница зеленогорской гимназии № 164 получила медотвод от уроков физкультуры на десять дней после перенесенной болезни. Во время урока она сидела на скамейке, смотря в телефон. Учитель физкультуры решил привлечь ее внимание и кинул в нее волейбольный мяч вместо того, чтобы сделать замечание. На кадрах, опубликованных ведомством видно, что он прилетел девочке прямо в голову. После этого физрук подошел к школьнице.
Как уточнили корреспонденту krsk.aif.ru в прокуратуре, позже учитель сказал, что хотел бросить мяч другой девочке, которая сидела рядом с пострадавшей ученицей.
Пятиклассница не получила тяжких повреждений, тем не менее ей пришлось на протяжении некоторого времени наблюдаться у врача. Впоследствии у девочки появились панические атаки и тревожность. Из-за этого мама школьницы тоже чувствовала моральный дискомфорт и переживала. После инцидента пятиклассница продолжила учиться в гимназии.
Прокуратура провела проверку. Учителю физкультуры объявили выговор. Также прокурор через суд добился компенсации девочке морального вреда. Теперь гимназия должна выплатить 50 тысяч рублей пострадавшей ученице и еще 10 тысяч рублей — её матери.
