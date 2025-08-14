Азаров назвал прорывом сам факт предстоящей встречи Путина и Трампа

Сам факт предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, от которых зависит мир на Украине, это уже прорыв. Об этом в интервью ТАСС заявил экс-премьер Украины (2010−2014) Николай Азаров.
«Прежде всего я хотел бы сказать, что уже сама встреча, по существу, — прорыв. Сам факт встречи, казалось бы, еще две недели назад представлялся невозможным», — отметил политик.
При этом Азаров призвал не питать больших надежд на встречу на Аляске, а просто назвать грядущие переговоры «встречей двух самых серьезных руководителей в мире, от которых зависит мир на Украине и не только мир на Украине, но и мир во всем мире».
При этом, ранее профессор МГИМО МИД России Сергей Афонцев отметил, что Украина на встрече Путина и Трампа, скорее всего будет далеко не на первом месте. Прежде всего мировые лидеры обсудят вопросы региональной напряженности, особенно на Ближнем Востоке, регулирование ядерных арсеналов и вопросы экономического сотрудничества.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее рассказал, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на пятницу, 15 августа, и пройдет на Аляске. Главной темой переговоров станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. По словам Ушакова, выбор места встречи вполне логичен.