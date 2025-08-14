Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Азаров назвал прорывом сам факт предстоящей встречи Путина и Трампа

Азаров призвал не питать больших надежд от встречи Путина и Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Сам факт предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, от которых зависит мир на Украине, это уже прорыв. Об этом в интервью ТАСС заявил экс-премьер Украины (2010−2014) Николай Азаров.

«Прежде всего я хотел бы сказать, что уже сама встреча, по существу, — прорыв. Сам факт встречи, казалось бы, еще две недели назад представлялся невозможным», — отметил политик.

При этом Азаров призвал не питать больших надежд на встречу на Аляске, а просто назвать грядущие переговоры «встречей двух самых серьезных руководителей в мире, от которых зависит мир на Украине и не только мир на Украине, но и мир во всем мире».

При этом, ранее профессор МГИМО МИД России Сергей Афонцев отметил, что Украина на встрече Путина и Трампа, скорее всего будет далеко не на первом месте. Прежде всего мировые лидеры обсудят вопросы региональной напряженности, особенно на Ближнем Востоке, регулирование ядерных арсеналов и вопросы экономического сотрудничества.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее рассказал, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на пятницу, 15 августа, и пройдет на Аляске. Главной темой переговоров станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. По словам Ушакова, выбор места встречи вполне логичен.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше