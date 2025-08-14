Новосибирцев предупредили о жаре с дождями и грозами

На следующий день, 15 августа, ожидается снижение температуры до +22 °C днем и около +14 °C в ночное время. В некоторых районах области вероятны сильные дожди. Несмотря на сохранение теплой погоды, метеорологи отмечают неустойчивость атмосферы в регионе.