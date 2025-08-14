Ричмонд
Новосибирцев предупредили о жаре с дождями и грозами

Погодные качели продолжают «радовать» сибиряков.

Согласно прогнозам, 14 августа в Новосибирске днем воздух прогреется до +26 °C, а ночью столбик термометра опустится примерно до +16 °C. Синоптики не исключают небольших дождей и гроз в течение дня.

На следующий день, 15 августа, ожидается снижение температуры до +22 °C днем и около +14 °C в ночное время. В некоторых районах области вероятны сильные дожди. Несмотря на сохранение теплой погоды, метеорологи отмечают неустойчивость атмосферы в регионе.

16 августа погода продолжит меняться: днем температура составит около +20 °C, а ночью опустится до +12 °C. Осадки станут более повсеместными, возможны кратковременные дожди, местами с грозами.