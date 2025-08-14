Ричмонд
Пленный Носиковский: многие офицеры ВСУ не умеют работать с документами

У большинства офицеров нет необходимого опыта работы с документацией.

Источник: Аргументы и факты

Пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский сообщил РИА Новости, что многие украинские офицеры не обладают навыками работы с документацией.

Он отметил, что у них практически отсутствует соответствующий опыт. По его словам, даже заместитель командира роты, который занимался документацией, сам признавался, что его образование — шахтерское, и он не понимает, что должен делать «с этими бумажками».

Носиковский подчеркнул, что в подразделении отсутствовало множество необходимых документов. Он добавил, что по его знаниям из офицерских курсов, какие именно документы должны находиться в роте, у них было примерно половина или даже меньше.

Ранее Носиковский рассказал, что сдался в плен ВС РФ, потому что обещал своей девушке вернуться живым.