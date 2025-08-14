Экс-тренер «Авангарда» Боб Хартли прибыл в Россию для работы с «Локомотивом»

Вчера, 13 августа, в Россию прилетел канадский тренер Боб Хартли. В новом сезоне он возглавит ярославский хоккейный клуб «Локомотив». Видео с прибытием тренера на фоне аэропорта опубликовали в официальном паблике команды в соцсети «ВКонтакте».
«Очень рад приехать в Россию. Завтра утром встречусь с игроками и выйду на лёд. Пора приниматься за дело — нам нужно защищать звание чемпиона», — сказал Хартли.
Боб Хартли уже имеет опыт работы в КХЛ. С 2018 по 2021 год он руководил омским «Авангардом», с которым в 2021 году выиграл Кубок Гагарина.
Ярославский «Локомотив» в прошлом сезоне впервые в истории клуба стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале челябинский «Трактор» со счётом 4:1.