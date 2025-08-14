Россиянам назвали признаки опасного арбуза

«Есть несколько способов, как можно проверить арбуз на нитраты. Плод должен быть симметричным, без явных вмятин, трещин, неровностей — это признаки неравномерного роста или возможных повреждений. Кожура должна быть целой, чистой, гладкой, но без излишней глянцевости. Слишком сильная глянцевость может указывать на обилие нитратов», — заявила врач. Ее слова передает Lenta.Ru.