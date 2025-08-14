Крупнейшие компании начали запрещать сотрудникам общаться в мессенджерах

В компаниях вводят запреты на мессенджеры.
Ведущие российские компании начали массово запрещать сотрудникам использовать мессенджеры для рабочих вопросов, переходя на защищенные корпоративные платформы. Об этом сообщают СМИ.
«Крупные российские компании начали ограничивать общение сотрудников в мессенджерах… Контакты с клиентами и обсуждение всех рабочих вопросов переводится на защищенные корпоративные платформы — в последнее время подобные решения уже приняли Х5 Group, сервис доставки еды Hatimaki, банки…», — передают «Известия» со ссылкой на источники.
Такие меры принимаются на фоне роста киберугроз — по данным экспертов, каждая пятая российская компания уже сталкивалась с хакерскими атаками. Опасность использования иностранных мессенджеров подтвердил и Роскомнадзор, который 13 августа частично ограничил доступ к голосовым сервисам Telegram и WhatsApp (последний принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta).