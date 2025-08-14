Крупнейшие компании начали запрещать сотрудникам общаться в мессенджерах

Такие меры принимаются на фоне роста киберугроз — по данным экспертов, каждая пятая российская компания уже сталкивалась с хакерскими атаками. Опасность использования иностранных мессенджеров подтвердил и Роскомнадзор, который 13 августа частично ограничил доступ к голосовым сервисам Telegram и WhatsApp (последний принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta).