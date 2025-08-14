Горячую воду отключили у части Советского района

Жителям Советского района на четыре дня отключили горячую воду. Об этом сообщили в СГК.
Горячей воды не будет с 14 по 18 августа. В это время энергетики проведут второй этап испытаний трубопроводов по контуру Красноярской ТЭЦ-3. Водоснабжения не будет на улице Пограничников, Воронова, Тельмана и других.
Гидравлические испытания являются частью подготовки к зиме. Во время тестов в теплосети подается вода температурой 40 градусов Цельсия и повышенным давлением. Это помогает обнаружить слабые места и отремонтировать их до начала отопительного сезона.
После восстановления водоснабжения УК и ТСЖ должны будут открыть входные задвижки, чтобы горячая вода появилась в кранах красноярцев.