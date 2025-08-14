Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горячую воду отключили у части Советского района

Отключения продлятся четыре дня.

Источник: РИА "Новости"

Жителям Советского района на четыре дня отключили горячую воду. Об этом сообщили в СГК.

Горячей воды не будет с 14 по 18 августа. В это время энергетики проведут второй этап испытаний трубопроводов по контуру Красноярской ТЭЦ-3. Водоснабжения не будет на улице Пограничников, Воронова, Тельмана и других.

Гидравлические испытания являются частью подготовки к зиме. Во время тестов в теплосети подается вода температурой 40 градусов Цельсия и повышенным давлением. Это помогает обнаружить слабые места и отремонтировать их до начала отопительного сезона.

После восстановления водоснабжения УК и ТСЖ должны будут открыть входные задвижки, чтобы горячая вода появилась в кранах красноярцев.