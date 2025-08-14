КНДР зафиксирует в конституции враждебное отношение к Южной Корее

В июне в Южной Корее избрали нового президента, им стал кандидат от оппозиционной демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мен. Цель нового правительства — добиться мира на Корейском полуострове через диалог с КНДР. Также Ли Чжэ Мен подчеркнул важность содружества с США, отметив это важным пунктом для внешней политики Сеула.