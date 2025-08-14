Ричмонд
КНДР зафиксирует в конституции враждебное отношение к Южной Корее

КНДР планирует внести в свою конституцию положение об отсутствии намерения улучшать отношения с Южной Кореей. Об этом сообщила заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.

КНДР планирует внести в свою конституцию положение об отсутствии намерения улучшать отношения с Южной Кореей. Об этом сообщила заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына подчеркнула, что Пхеньян не желает сближения с Сеулом, который, по ее словам, является верным союзником США. Ким Ё Чжон назвала Южную Корею «опасной и презренной страной», представляющей угрозу безопасности КНДР, и заявила, что надеяться на изменение отношения Северной Кореи к «самой враждебной стране в мире» бесполезно, передает ЦТАК.

В июне в Южной Корее избрали нового президента, им стал кандидат от оппозиционной демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мен. Цель нового правительства — добиться мира на Корейском полуострове через диалог с КНДР. Также Ли Чжэ Мен подчеркнул важность содружества с США, отметив это важным пунктом для внешней политики Сеула.

1 августа глава МИД Южной Кореи Чо Хен и госсекретарь США Марко Рубио выразили желание достигнуть полной денуклеаризации Корейского полуострова.

