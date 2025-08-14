Омским школьникам бесплатно выдадут учебники и рабочие тетради

К началу учебного года омские школьники бесплатно получат учебники и рабочие тетради. Об этом, отвечая на вопрос омички, сообщил региональный минобр в телеграм-канале депутата Госдумы Оксаны Фадиной.
Мама двух школьников начальных классов поинтересовалась, будут ли для них выдаваться бесплатные рабочие тетради. В министерстве образования Омской области ответили утвердительно.
«Для стопроцентного обеспечения обучающихся учебниками и учебными пособиями в 2025 году направлены средства областного бюджета в объеме более 200 млн рублей», — заверили в министерстве.
Также там добавили, что рабочие тетради по русскому языку и математике уже закуплены для первоклассников. Добавим, что бесплатно учебники и рабочие тетради положены лишь ученикам муниципальных и государственных школ. В частных учебных заведениях они приобретаются самостоятельно.