Океанолог Таврический рассказал о багровых озерах в Крыму

Член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический рассказал aif.ru о багровых озерах в Крыму.
Как сообщалось, на Галилейском море (пресноводное озеро, расположенное на северо-востоке Израиля) произошло необычное явление — вода приобрела глубокий багровый оттенок, что вызвало тревогу у местных жителей. Многие из очевидцев провели параллели с библейской историей об Исходе, когда, согласно Писанию, по велению Бога посох Моисея коснулся Нила, превратив его воды в кровь в знак божественного суда.
Таврический отметил, что, например, в Крыму тоже много озер багрового цвета — самое известное Кояшское (или Опукское), которое в народе называют розовым.
По его словам, розовый оттенок вода приобретает благодаря водорослям, которые при воздействии солнечных лучей и высокой температуры воздуха накапливают природный пигмент и затем окрашивают им воду.
На цвет озера, добавил океанолог, влияют также микроорганизмы, участвующие в формировании лечебной грязи.
«Приобрести розовый цвет озеро может только летом, когда стоит жаркая погода. Сейчас всё изменилось, нарушился какой-то баланс температурный, поэтому это и происходит», — подытожил Таврический.
