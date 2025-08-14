Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Океанолог Таврический рассказал о багровых озерах в Крыму

Вода в озере в Израиле приобрела глубокий багровый оттенок, очевидцы увидели в этом библейские мотивы.

Источник: Аргументы и факты

Член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический рассказал aif.ru о багровых озерах в Крыму.

Как сообщалось, на Галилейском море (пресноводное озеро, расположенное на северо-востоке Израиля) произошло необычное явление — вода приобрела глубокий багровый оттенок, что вызвало тревогу у местных жителей. Многие из очевидцев провели параллели с библейской историей об Исходе, когда, согласно Писанию, по велению Бога посох Моисея коснулся Нила, превратив его воды в кровь в знак божественного суда.

Таврический отметил, что, например, в Крыму тоже много озер багрового цвета — самое известное Кояшское (или Опукское), которое в народе называют розовым.

По его словам, розовый оттенок вода приобретает благодаря водорослям, которые при воздействии солнечных лучей и высокой температуры воздуха накапливают природный пигмент и затем окрашивают им воду.

На цвет озера, добавил океанолог, влияют также микроорганизмы, участвующие в формировании лечебной грязи.

«Приобрести розовый цвет озеро может только летом, когда стоит жаркая погода. Сейчас всё изменилось, нарушился какой-то баланс температурный, поэтому это и происходит», — подытожил Таврический.

Ранее Таврический объяснил появление огромного речного монстра в Сеуле.