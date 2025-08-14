Миронов предложил выдавать 13-ю пенсию

Сергей Миронов заявил, что пенсионерам тяжело, поэтому нужно ввести 13-ю пенсию.
В России предложили предоставить пенсионерам возможность получать так называемую 13-ю пенсию в конце каждого года. Об этом сообщил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов, отметив, что сейчас пенсионеры испытывают значительные финансовые трудности.
«Мы выступаем за 13-ю пенсию, считаем, что это было бы справедливо и абсолютно правильно», — заявил политик. Его слова передает ТАСС.
По его словам, дополнительная выплата позволила бы пожилым людям приобрести подарки для внуков и накрыть праздничный стол. В качестве примера Миронов привел то, что многие из пенсионеров встречают Новый год с тем же скромным набором продуктов, что и в обычные дни — зачастую это лишь молоко и хлеб из-за ограниченных средств.
Лидер партии подчеркнул, что идея введения 13-й пенсии уже давно поддерживается СРЗП. К данной инициативе постепенно начинают присоединяться представители других фракций, но большинство парламентариев пока придерживаются противоположной позиции.
Термин «13-я пенсия» подразумевает ежегодную дополнительную выплату пенсионерам по аналогии с 13-й зарплатой. Последний бонус выплачивается работникам некоторых предприятий по итогам года.
Ранее Сергей Миронов предложил осуществлять перерасчет пенсий на ежеквартальной основе. Согласно его инициативе, размер индексации должен определяться исходя из текущей динамики роста цен, а не ориентироваться на инфляционные данные за прошедший год.