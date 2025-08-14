Миронов предложил выдавать 13-ю пенсию

По его словам, дополнительная выплата позволила бы пожилым людям приобрести подарки для внуков и накрыть праздничный стол. В качестве примера Миронов привел то, что многие из пенсионеров встречают Новый год с тем же скромным набором продуктов, что и в обычные дни — зачастую это лишь молоко и хлеб из-за ограниченных средств.