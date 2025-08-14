В красноярской краевой больнице откроют гематологический центр

«Теперь все пациенты данного профиля будут лечиться в одном месте — в отделении гематологии № 2 краевой клинической больницы. Диагностика заболеваний проводится на базе краевого онкоцентра и краевой больницы. Краевой онкоцентр принимает диагностических пациентов для проведения диагностической биопсии, а при подтверждении диагноза лимфопролиферативного заболевания пациент направляется для лечения в краевую больницу», — рассказала врач-гематолог, заведующая отделением гематологии и химиотерапии Елена Мартынова.