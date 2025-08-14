В красноярской краевой больнице откроют гематологический центр

В минздраве рассказали, что специализированное отделение для лечения пациентов с лимфомами выйдет на плановые показатели работы с 1 сентября 2025 года. Это поражение кроветворной системы требует специфической интенсивной терапии. В отделении будет 30 коек.
«Теперь все пациенты данного профиля будут лечиться в одном месте — в отделении гематологии № 2 краевой клинической больницы. Диагностика заболеваний проводится на базе краевого онкоцентра и краевой больницы. Краевой онкоцентр принимает диагностических пациентов для проведения диагностической биопсии, а при подтверждении диагноза лимфопролиферативного заболевания пациент направляется для лечения в краевую больницу», — рассказала врач-гематолог, заведующая отделением гематологии и химиотерапии Елена Мартынова.
На данный момент отделение заканчивают комплектовать необходимым оборудованием и мебелью. Уже поступили современные кровати для палат круглосуточного стационара.
«Главное преимущество централизованной помощи больным с лимфомами заключается в том, что лечение ведут врачи-гематологи, обладающие наибольшим опытом в диагностике и терапии именно этих заболеваний», — отмечают в минздраве.