Лихорадка чикунгунья: как уберечь себя от заболевания

По данным источника, симптомы чикунгуньи появляются через 4−8 дней после заражения. Среди них — высокая температура, сильные боли в суставах и мышцах, отеки, тошнота и сыпь. Причем наибольшую опасность болезнь представляет для младенцев и пожилых. Заболевание не передается воздушно-капельным путем, но в редких случаях возможно заражение при контакте с кровью больного.