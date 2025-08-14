Лихорадка чикунгунья: как уберечь себя от заболевания

Лихорадку Чикунгунью разносят два вида комаров — желтолихорадочный и азиатский тигровый. Они живут в жарких странах: Южной Америке, Азии и Африке. Об информирует Telegram-канал Объясняем.РФ.
Уточняется, что сейчас больше всего заболевших в Южной Азии — Индия, Шри-Ланка, на островах типа Маврикия, а также в Африке — Мадагаскар, Сомали, Кения. В Китае тоже начали фиксировать случаи.
По данным источника, симптомы чикунгуньи появляются через 4−8 дней после заражения. Среди них — высокая температура, сильные боли в суставах и мышцах, отеки, тошнота и сыпь. Причем наибольшую опасность болезнь представляет для младенцев и пожилых. Заболевание не передается воздушно-капельным путем, но в редких случаях возможно заражение при контакте с кровью больного.
В России пока нет случаев чикунгуньи, но болезнь могут завезти туристы из опасных регионов.
