В Челябинске камеры будут ловить самокатчиков на нарушениях ПДД

Обсудили подготовку города и компаний кикшеринга к новому учебному году, а также рассказали о новых технологических достижений.
Участникам конференции представили программу, которая будет отслеживать правонарушения. Подключённая к камерам по всему города, она фиксирует самокатчиков на арендованных СИМах, их маршруты движения, парковку, вычисляет оператора и отмечает каждый случай несоблюдения ПДД. Система успешно прошла испытания и совсем скоро может начать применяться на улицах.
В Челябинске продолжают наносить разметку на парковочные точки для электронных самокатов. Всего их будет около 1,5 тысяч на город. С 1 сентября, если СИМ найдут в другом месте, тут же увезут на спецстоянку. Подрядчика для сбора брошенного в неразрешённых местах транспорта выберут в ближайшее время.
Сейчас по поручению мэра Алексея Лошкина прорабатывается инициатива о штрафах для компаний, размещающих свои самокаты в неположенных местах. Если всё пойдёт по плану, она может заработать уже в следующем году.