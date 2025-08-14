В Челябинске камеры будут ловить самокатчиков на нарушениях ПДД

В Челябинске продолжают наносить разметку на парковочные точки для электронных самокатов. Всего их будет около 1,5 тысяч на город. С 1 сентября, если СИМ найдут в другом месте, тут же увезут на спецстоянку. Подрядчика для сбора брошенного в неразрешённых местах транспорта выберут в ближайшее время.