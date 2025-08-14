Жителей Новосибирска предупредили об ограничении в доступе к интернету

Спикер заявил, что для обеспечения безопасности граждан и критически важных объектов инфраструктуры в определенных районах Новосибирской области операторы связи могут временно ограничивать доступ к мобильному интернету. При этом он подчеркнул, что обычные телефонные звонки, текстовые сообщения и проводное интернет-соединение продолжат функционировать в обычном режиме.