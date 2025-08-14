Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Новосибирска предупредили об ограничении в доступе к интернету

Голосовая связь, sms-сообщения и проводной интернет будут работать в штатном режиме.

Голосовая связь, sms-сообщения и проводной интернет будут работать в штатном режиме.

Сергей Нешумов, занимающий пост заместителя главы администрации губернатора и правительства Новосибирской области, дал комментарий относительно временных ограничений, касающихся мобильного интернета.

Спикер заявил, что для обеспечения безопасности граждан и критически важных объектов инфраструктуры в определенных районах Новосибирской области операторы связи могут временно ограничивать доступ к мобильному интернету. При этом он подчеркнул, что обычные телефонные звонки, текстовые сообщения и проводное интернет-соединение продолжат функционировать в обычном режиме.

Сибиряков призвали оставаться информированными через официальные каналы и следить за обновлениями, чтобы быть в курсе текущей ситуации и возможных изменений в режиме работы связи.