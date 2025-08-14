Электробус вышел в первый рейс в Симферополе

ГУП РК «Крымтроллейбус» проводит тестирование для определения технико-экономических показателей электробуса. Основная задача — оценка целесообразности дальнейшего приобретения и внедрения подобного транспорта на городских маршрутах.
Вместимость электробуса до 70 человек, запас хода: до 240 км на одном заряде.
Электробус оснащен современными системами, обеспечивающими комфорт пассажиров:
— климат-контроль;
— USB-порты для зарядки устройств;
— система видеонаблюдения;
— бесшумный ход и плавное движение.
Тестовый период продлится до конца августа 2025 года.