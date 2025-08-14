Ричмонд
Электробус вышел в первый рейс в Симферополе

С 13 августа на маршруте № 4 «Неаполь Скифский — ул. Маршала Жукова (верхнее плато)» начата тестовая эксплуатация электробуса.

Источник: стоп-кадр видео с ТГ-канала администрации Симферополя

ГУП РК «Крымтроллейбус» проводит тестирование для определения технико-экономических показателей электробуса. Основная задача — оценка целесообразности дальнейшего приобретения и внедрения подобного транспорта на городских маршрутах.

Вместимость электробуса до 70 человек, запас хода: до 240 км на одном заряде.

Электробус оснащен современными системами, обеспечивающими комфорт пассажиров:

— климат-контроль;

— USB-порты для зарядки устройств;

— система видеонаблюдения;

— бесшумный ход и плавное движение.

Тестовый период продлится до конца августа 2025 года.