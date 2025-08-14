Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске создали представительство информационного центра СК России

Следственный комитет будет оперативно реагировать на обращения жителей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске создали представительно информационного центра следственного комитета. Это сделано с целью сделать СК более открытым и доступным для жителей, чтобы оперативно реагировать на их жалобы и обращения. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе регионального СК.

— Обратная связь с гражданами будет осуществляться через официальный аккаунт Информационного центра следственного управления в «ВКонтакте» и через персональную страницу инспектора, — уточнили в СУ СК по Иркутской области.

Желающие смогут получить необходимую помощь в онлайн формате. Также можно рассчитывать на юридическую консультацию и оперативное реагирование.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкальском крае работник погиб во время производства в шахте.