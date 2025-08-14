В Иркутске создали представительство информационного центра СК России

В Иркутске создали представительно информационного центра следственного комитета. Это сделано с целью сделать СК более открытым и доступным для жителей, чтобы оперативно реагировать на их жалобы и обращения. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе регионального СК.
— Обратная связь с гражданами будет осуществляться через официальный аккаунт Информационного центра следственного управления в «ВКонтакте» и через персональную страницу инспектора, — уточнили в СУ СК по Иркутской области.
Желающие смогут получить необходимую помощь в онлайн формате. Также можно рассчитывать на юридическую консультацию и оперативное реагирование.
