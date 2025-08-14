В Иркутске создали представительство информационного центра СК России

В Иркутске создали представительно информационного центра следственного комитета. Это сделано с целью сделать СК более открытым и доступным для жителей, чтобы оперативно реагировать на их жалобы и обращения. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе регионального СК.