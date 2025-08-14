Учёба подождёт: Треть россиян возвращаются из отпуска позже 1 сентября

Согласно исследованию сервиса «Купибилет», результаты которого есть в распоряжении Life.ru, главная причина — удобные билеты (48%). На втором месте — совпадение дат отпуска с родителями или второй половинкой. Ещё 21% специально выбрали поездку позже, чтобы избежать очередей и толп туристов, 5% признались, что сэкономили на перелётах.
В пресс-службе «Купибилет» пояснили, что пользователи всё чаще выбирают даты не по календарю, а по цене, комфорту и загруженности рейсов. Сентябрь выгоднее: билеты дешевле, а курорты — свободнее. Главное — предупредить учебные заведения и продумать логистику.
Ранее психолог рассказала, как вернуться на работу после отпуска и не уволиться. По словам специалиста, важно заранее подготовиться: если отпуск был насыщенным вечеринками и алкоголем, за несколько дней до выхода на работу стоит постепенно перестраивать режим сна и бодрствования под будние часы.