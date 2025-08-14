Ричмонд
Ушел из жизни норвежский джазмен Бьерн Кьеллемир

Норвежский музыкант, артист и педагог Бьерн Кьеллемир, работавший в джазе и роке, ушел из жизни на 75-м году.

Норвежский музыкант, артист и педагог Бьерн Кьеллемир, работавший в джазе и роке, ушел из жизни на 75-м году. О кончине артиста информирует Abc Nyheter.

Причина смерти исполнителя, удостоенного в 1990 году в Норвегии звания «джазмен года», не разглашается. О потере в социальных сетях также сообщила его семья.

Прежде всего Кьеллемир известен как выдающийся контрабасист в джазе. Хотя в более ранний период он также выступал в составе ряда местных рок-групп.

Бьерн Кьеллемир родился в 1950 году. В 1970 году он перебрался в Осло для обучения в Норвежской музыкальной академии. Профессиональную деятельность начал в 1980-х.

На его творческом счету десятки записанных альбомов в кооперации с различными коллективами. Он участвовал в создании пластинок как джазовых, так и рок-музыкантов. Также сотрудничал с артистами классического направления, среди которых Чет Бейкер.

Кроме того, отдельные его произведения вошли в саундтреки к кинокартинам. Кьеллемир также неоднократно появлялся в телевизионных программах и документальных проектах.

