На Камчатке за сутки зафиксировали 44 афтершока

В Камчатском крае за последние сутки зафиксировано 44 афтершока с магнитудой от 3,5 до 5,5. Согласно информации, предоставленной Главным управлением МЧС России по Камчатскому краю, один из этих толчков был настолько сильным, что его ощущали жители в населенных пунктах на уровне 2−3 баллов.
Специалисты отметили, что подземные толчки в населенных пунктах происходили один раз за сутки и имели силу от 2 до 3 баллов.
В пунктах временного размещения в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске сейчас находится один человек, с которым работают психологи.
Ранее сообщалось, что вулкан Ключевской на Камчатке завершил свою активную фазу извержения. За это время в кратере сформировалась новая геологическая структура — шлаковый конус.