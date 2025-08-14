Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке за сутки зафиксировали 44 афтершока

Магнитуда афтершоков составила от 3,5 до 5,5.

Источник: Аргументы и факты

В Камчатском крае за последние сутки зафиксировано 44 афтершока с магнитудой от 3,5 до 5,5. Согласно информации, предоставленной Главным управлением МЧС России по Камчатскому краю, один из этих толчков был настолько сильным, что его ощущали жители в населенных пунктах на уровне 2−3 баллов.

Специалисты отметили, что подземные толчки в населенных пунктах происходили один раз за сутки и имели силу от 2 до 3 баллов.

В пунктах временного размещения в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске сейчас находится один человек, с которым работают психологи.

Ранее сообщалось, что вулкан Ключевской на Камчатке завершил свою активную фазу извержения. За это время в кратере сформировалась новая геологическая структура — шлаковый конус.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше