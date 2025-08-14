На Камчатке за сутки зафиксировали 44 афтершока

В Камчатском крае за последние сутки зафиксировано 44 афтершока с магнитудой от 3,5 до 5,5. Согласно информации, предоставленной Главным управлением МЧС России по Камчатскому краю, один из этих толчков был настолько сильным, что его ощущали жители в населенных пунктах на уровне 2−3 баллов.