Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла высотой 6 км

«Пепел вулкана Ключевской поднялся на 6 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 15 км на восток и северо-восток от вулкана», — сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) ИВиС ДВО РАН в Telegram. Такое поведение вулкана опасно для авиаперевозок, поэтому в регионе введен оранжевый уровень опасности для авиации. Опасности для населения нет.