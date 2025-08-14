Ричмонд
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла высотой 6 км

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла высотой 6 километров. Это случилось вскоре после того, как ученые объявили о завершении активной фазы извержения.

Пепловый шлейф движется на северо-восток.

«Пепел вулкана Ключевской поднялся на 6 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 15 км на восток и северо-восток от вулкана», — сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) ИВиС ДВО РАН в Telegram. Такое поведение вулкана опасно для авиаперевозок, поэтому в регионе введен оранжевый уровень опасности для авиации. Опасности для населения нет.

Ключевской находится в 30 км от города Ключи, на правом берегу Камчатки. Расстояние до столицы края Петропавловска-Камчатского составляет 360 километров. Извержение вулкана началось 31 июля, после землетрясения.