Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла высотой 6 км

Пепловый шлейф движется на северо-восток.
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла высотой 6 километров. Это случилось вскоре после того, как ученые объявили о завершении активной фазы извержения.
«Пепел вулкана Ключевской поднялся на 6 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 15 км на восток и северо-восток от вулкана», — сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) ИВиС ДВО РАН в Telegram. Такое поведение вулкана опасно для авиаперевозок, поэтому в регионе введен оранжевый уровень опасности для авиации. Опасности для населения нет.
Ключевской находится в 30 км от города Ключи, на правом берегу Камчатки. Расстояние до столицы края Петропавловска-Камчатского составляет 360 километров. Извержение вулкана началось 31 июля, после землетрясения.