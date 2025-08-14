Международный фестиваль моды пройдёт в Омске этой осенью

Международный фестиваль моды СИБИ пройдёт в Омске с 6 по 9 октября. Культурное событие объединит дизайнерское творчество, современные технологии и деловые возможности в индустрии моды. Программа включает показы коллекций российских и зарубежных модельеров в рамках проекта «Синдикат моды», конкурс дизайнеров и производств одежды «Сектор моды», а также конкурс красоты «Мировая модель Омск».