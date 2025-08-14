Международный фестиваль моды пройдёт в Омске этой осенью

Международный фестиваль моды СИБИ пройдёт в Омске с 6 по 9 октября. Культурное событие объединит дизайнерское творчество, современные технологии и деловые возможности в индустрии моды. Программа включает показы коллекций российских и зарубежных модельеров в рамках проекта «Синдикат моды», конкурс дизайнеров и производств одежды «Сектор моды», а также конкурс красоты «Мировая модель Омск».
Одним из ключевых событий станет ИТ-конференция, посвящённая цифровым трансформациям в индустрии моды.
Официальное открытие фестиваля состоится 6 октября в 12 часов в Областном Конгресс-Холле (70 лет Октября, 25).
Фестиваль будет интересен дизайнерам, производителям одежды, ритейлерам, инвесторам, стилистам, блогерам, ИТ-специалистам. Подробнее — на сайте мероприятия sibifashion.ru.
Напомним, в начале июля в Омске прошёл пятый юбилейный Арт-проект Omsk Fashion Weekend — одно из самых ожидаемых событий в мире российской fashion-индустрии.
В июне вся страна обсуждала сценический образ «невесты» Надежды Кадышевой на её выступлении. Пока в Омске поклонники гадают, в каком наряде певица предстанет перед публикой 26 сентября, корреспондент omsk.aif.ru обсудила белоснежный наряд певицы с преподавателем Колледжа петербургской моды Галиной Анищенко.