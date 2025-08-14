Пикантные женские практики на Байкале смутили отдыхающих

Ранее агентство сообщало, что блогер и дизайнер Артемий Лебедев поделился впечталениями о поездке на Ольхон в своем канале в VK Видео (12+). Он подчеркнул, что давно хотел попасть на остров, но был удивлен огромными очередями на паромной переправе.