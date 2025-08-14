Пикантные женские практики на Байкале смутили отдыхающих

В интернете распространилось видео, на кадрах которого группа женщин на Ольхоне занимается энергопрактикой. Действие заснял один из фотографов. Лёжа на спине, дамы синхронно двигали нижней частью тела и издавали громкие звуки. Наставница женщин стояла рядом и била в бубен, пишет ИА IrkutskMedia.
После распространения в интернете ролик вызвал бурную реакцию у пользователей.
Ранее агентство сообщало, что блогер и дизайнер Артемий Лебедев поделился впечталениями о поездке на Ольхон в своем канале в VK Видео (12+). Он подчеркнул, что давно хотел попасть на остров, но был удивлен огромными очередями на паромной переправе.
