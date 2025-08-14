На месте бывшей инфекционки в центре Перми разобьют сквер

Согласно приведённой документации, подрядчиком является управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края, а первоначальная цена контракта составила 488,5 миллиона рублей. Победитель конкурса должен будет построить сквер — при этом нужно также возвести на месте бывшей инфекционки фонтан, парковку и малые архитектурные формы. Управиться с работами нужно до конца 2026 года.