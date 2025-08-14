Ричмонд
На месте бывшей инфекционки в центре Перми разобьют сквер

Предварительно реализацию проекта оценили почти в полмиллиарда рублей.

Источник: Портал Госзакупок

Новый сквер появится в Перми на месте бывшей инфекционной больницы в центре города, сообщил сайт телеканала «Рифей» со ссылкой на соответствующий конкурс на сайте госзакупок.

Согласно приведённой документации, подрядчиком является управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края, а первоначальная цена контракта составила 488,5 миллиона рублей. Победитель конкурса должен будет построить сквер — при этом нужно также возвести на месте бывшей инфекционки фонтан, парковку и малые архитектурные формы. Управиться с работами нужно до конца 2026 года.

Строительство сквера — первый этап масштабной реконструкции транспортной развязки у Центрального рынка (в районе пересечения шоссе Космонавтов и улиц Революции, Пушкина и Попова).

Результаты конкурса на строительство сквера должны объявить 5 сентября 2024 года.