Медведь-губач загрыз ребенка в индийском заповеднике Анамалай

Ребенок, сын мигрантов С. Нур Ислам, отправился в магазин за молоком и не вернулся. Его тело со следами от когтей было найдено в кустах неподалеку от дома. Первоначально предполагалось что это было нападение леопарда, но экспертиза обнаружила следы медведя-губача, который считается самым опасным медведем в мире из-за частых нападений на людей.