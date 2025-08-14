Медведь-губач загрыз ребенка в индийском заповеднике Анамалай

В индийском тигрином заповеднике Анамалай медведь-губач напал на восьмилетнего мальчика. Об этом сообщило издание New Indian Express.
Ребенок, сын мигрантов С. Нур Ислам, отправился в магазин за молоком и не вернулся. Его тело со следами от когтей было найдено в кустах неподалеку от дома. Первоначально предполагалось что это было нападение леопарда, но экспертиза обнаружила следы медведя-губача, который считается самым опасным медведем в мире из-за частых нападений на людей.
Это уже второй смертельный случай с участием диких животных в заповеднике за последние два месяца. Власти проводят встречи с местными жителями, призывая к улучшению инфраструктуры и расчистке кустарников для предотвращения конфликтов с дикими животными, говорится в статье.
11 августа медведь-губач напал на трех женщин в возрасте 43, 44 и 53 лет на ферме в индийском штате Тамилнад. Нападение вызвало волну протеста среди фермеров и местных жителей, которые обвинили департамент лесного хозяйства в игнорировании проблемы. Протестующие перекрыли шоссе, чтобы привлечь внимание власти к ситуации.