Экс-военный Мансур: тела колумбийских наемников часто не подлежат опознанию

Мансур отметил, что вернуть тела с поля боя практически невозможно: они остаются там и впоследствии не подлежат опознанию. Это обстоятельство, по его мнению, используют украинские власти и сторонние организации для того, чтобы избежать выплаты компенсаций родственникам погибших.