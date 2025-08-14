Отставной колумбийский военный Альфонсо Мансур, который занимается исследованием наемничества и посетил город Луцк в Волынской области Украины в рамках работы над докторской диссертацией, рассказал РИА Новости о проблемах с опознанием тел колумбийских наемников, воевавших на стороне ВСУ.
По его словам, зачастую тела погибших не поддаются идентификации, что создает серьезные сложности для их родственников.
Мансур отметил, что вернуть тела с поля боя практически невозможно: они остаются там и впоследствии не подлежат опознанию. Это обстоятельство, по его мнению, используют украинские власти и сторонние организации для того, чтобы избежать выплаты компенсаций родственникам погибших.
В случае отсутствия тела или невозможности его опознания страховщики уклоняются от обязательств, что создает дополнительные проблемы для семей погибших колумбийцев и способствует злоупотреблениям со стороны нанимателей и страховщиков.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что направил в конгресс ходатайство о срочном рассмотрении законопроекта, запрещающего наёмничество.