Популярный видеохостинг будет оценивать возраст зрителей посредством ИИ

Функция стартовала в США, но ранее YouTube тестировал её в других странах, где она показала эффективность. Некоторые американские пользователи выразили беспокойство, что платформа может ошибочно перевести их аккаунты в детский режим — например, если они регулярно просматривают мультфильмы. На этот случай YouTube предусмотрел процедуру апелляции: при изменении режима пользователь получит уведомление и сможет оспорить решение, предоставив данные кредитной карты, удостоверение личности государственного образца или селфи.