Популярный видеохостинг будет оценивать возраст зрителей посредством ИИ

На YouTube внедрена система, использующая искусственный интеллект для оценки возраста пользователей и определения их совершеннолетия. Платформа анализирует историю просмотров в аккаунте и срок его существования. Если алгоритм сделает вывод, что пользователю меньше 18 лет, его учётная запись будет переключена в подростковый режим.
YouTube больше не полагается на дату рождения, указанную при регистрации, — вместо этого собственную оценку теперь формирует ИИ-алгоритм. Новая система была анонсирована ещё в июле текущего года, а её запуск в США состоялся 13 августа 2025 года. Она учитывает историю поисковых запросов, просмотренных роликов и длительность активности аккаунта для определения примерного возраста.
Если ИИ установит несовершеннолетие пользователя, его аккаунт перейдёт в подростковый режим. Это означает ограничение доступа к контенту с возрастными маркерами и автоматическую активацию функций вроде напоминания о времени сна.
Функция стартовала в США, но ранее YouTube тестировал её в других странах, где она показала эффективность. Некоторые американские пользователи выразили беспокойство, что платформа может ошибочно перевести их аккаунты в детский режим — например, если они регулярно просматривают мультфильмы. На этот случай YouTube предусмотрел процедуру апелляции: при изменении режима пользователь получит уведомление и сможет оспорить решение, предоставив данные кредитной карты, удостоверение личности государственного образца или селфи.
Примечательно, что в компании не уточнили, как планируют использовать данные, присланные для верификации. Представитель YouTube заверил лишь, что компания не станет применять их «в рекламных целях» — то есть, возможно, будет использовать в иных сферах.
Читайте также: ИТ-гиганту предложили продать популярный браузер за неожиданно огромную сумму.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.