Омскстат сообщил о росте цен на бани и студенческие общежития

В июле 2025 года цены в Омской области выросли на 0,3% по сравнению с июнем, сообщает Омскстат.
Среди услуг сильнее всего подорожали бани — на 29,1%. Также увеличились цены на обращение с твёрдыми коммунальными отходами (на 16,1%), проживание в студенческих общежитиях (на 15,4%), жилищно-коммунальные услуги (на 12,5%) и аренду квартир (на 6%).
В то же время снизилась стоимость некоторых туристических направлений. Поездки в Турцию стали дешевле на 8,8%, речные круизы по России — на 5,7%, туры в отдельные страны Юго-Восточной Азии — на 5%, а поездки в Беларусь — на 3%.
Цена на интернет в регионе в июле также изменилась: абонентская плата снизилась на 3,9%.