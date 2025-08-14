Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омскстат сообщил о росте цен на бани и студенческие общежития

Жильё и бани подорожали, туризм подешевел.

Источник: Om1 Омск

В июле 2025 года цены в Омской области выросли на 0,3% по сравнению с июнем, сообщает Омскстат.

Среди услуг сильнее всего подорожали бани — на 29,1%. Также увеличились цены на обращение с твёрдыми коммунальными отходами (на 16,1%), проживание в студенческих общежитиях (на 15,4%), жилищно-коммунальные услуги (на 12,5%) и аренду квартир (на 6%).

В то же время снизилась стоимость некоторых туристических направлений. Поездки в Турцию стали дешевле на 8,8%, речные круизы по России — на 5,7%, туры в отдельные страны Юго-Восточной Азии — на 5%, а поездки в Беларусь — на 3%.

Цена на интернет в регионе в июле также изменилась: абонентская плата снизилась на 3,9%.