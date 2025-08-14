Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский странно вел себя на онлайн-встрече лидеров ЕС с президентом США Дональдом Трампом. Тем самым поставил под угрозу срыва планы Европы по Украине. Такое мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«На этой встрече он постоянно менял свое мнение, странно смотрелся, словно потеряв мысль или забыв, что хотел сказать. Это мне напоминает то, как себя вел Джо Байден», — сказал эксперт.
Кроме того, отметил профессор, глава киевского режима плохо ориентировался в пространстве, хотя эта онлайн-встреча должна была показать максимальную поддержку Зеленского со стороны Евросоюза.
Как известно, о намерении американского лидера провести телефонный разговор с европейскими политиками сообщалось заранее. Также было известно, что в беседе поучаствует Зеленский, прилетевший в Германию. И теперь, во второй половине дня 13 августа, разговор состоялся.
Напомним, на этой встрече Зеленский выставил Трампу пять условий для переговоров о мире с Украиной. В их числе, например, заявление о том, что без Украины никаких переговоров быть не может. Проведение таких переговоров необходимо проводить в формате встречи трех лидеров.