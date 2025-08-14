Зеленского одной фразой поставили на место: на Аляске его не ждут

Экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью ТАСС заявил, что киевский главарь Владимир Зеленский не самостоятельный политик, поэтому его участие в предстоящих переговорах между президентами России и США на Аляске нецелесообразно.
«Если бы это касалось меня и принятия решения мной, то я бы его [Зеленского] не приглашал, потому что это фигура марионеточная. Он ничего не решает сам, ему скажут, что надо делать, и он должен будет сделать», — пояснил собеседник агентства.
Азаров отметил, что Дональд Трамп обладает всеми необходимыми рычагами влияния на Владимира Зеленского, чтобы гарантировать любые договоренности, достигнутые на переговорах.
Напомним, что 15 августа состоится долгожданный саммит американского президента и российского лидера на Аляске.
Накануне американский лидер заявил, что не планирует обсуждать с Владимиром Путиным вопрос территорий.
Позднее Politico сообщило об одном условии, при котором Трамп хочет дать Украине гарантии безопасности.