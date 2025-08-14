В Красноярске открывается специализированный гематологический центр

Как пояснила Елена Мартынова, заведующая отделением гематологии и химиотерапии № 2, централизация помощи позволяет сосредоточить наиболее опытных специалистов-гематологов в одном месте, что значительно повышает качество лечения. В настоящее время в отделении завершаются последние приготовления — устанавливается современное оборудование и специальные медицинские кровати.