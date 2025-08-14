В Красноярске открывается специализированный гематологический центр

С 1 сентября 2025 года в Красноярской краевой клинической больнице начнёт полноценную работу новое специализированное отделение гематологии на 30 коек.
Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, центр будет заниматься лечением пациентов с лимфомами, объединив весь профильный поток больных в одном медицинском учреждении.
Реорганизация гематологической службы предусматривает чёткое разделение диагностических и лечебных функций. Диагностика заболеваний будет проводиться на базе краевого онкоцентра, где пациенты смогут пройти необходимые исследования, включая диагностическую биопсию. После подтверждения диагноза лимфопролиферативного заболевания больные будут направляться на лечение в новое отделение краевой больницы.
Как пояснила Елена Мартынова, заведующая отделением гематологии и химиотерапии № 2, централизация помощи позволяет сосредоточить наиболее опытных специалистов-гематологов в одном месте, что значительно повышает качество лечения. В настоящее время в отделении завершаются последние приготовления — устанавливается современное оборудование и специальные медицинские кровати.
Отдельным достижением стало открытие дневного стационара гематологического профиля, что позволило оптимизировать использование коечного фонда. Теперь пациенты с менее тяжёлыми формами заболеваний могут получать необходимое лечение без госпитализации, освобождая места в круглосуточном стационаре для более сложных случаев.