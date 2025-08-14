Новосибирец пойдет под суд за распространение наркотиков на Первомайке

В частности, в 2025 году обвиняемый, пребывая в лесопарковой зоне Первомайского района, обнаружил спрятанный другим лицом тайник и начал незаконно хранить с целью дальнейшей продажи субстанцию, содержащую наркотик, весом не менее 8,5 грамма, а также гашиш, весом не менее 21 грамма.