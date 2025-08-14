Ричмонд
Новосибирец пойдет под суд за распространение наркотиков на Первомайке

Сибиряк сделал 46 тайников и оставил там запрещенные вещества.

Согласно материалам предварительного расследования, подсудимый в 2025 году вступил в преступную группу с пока не установленным следствием лицом для реализации наркотических веществ в значительном и крупном объеме посредством тайных закладок в пределах Первомайского района города.

В частности, в 2025 году обвиняемый, пребывая в лесопарковой зоне Первомайского района, обнаружил спрятанный другим лицом тайник и начал незаконно хранить с целью дальнейшей продажи субстанцию, содержащую наркотик, весом не менее 8,5 грамма, а также гашиш, весом не менее 21 грамма.

Двенадцатого июня 2025 года обвиняемый был задержан в лесополосе Первомайского района. При проверке его мобильного телефона были найдены фотоснимки с указанием координат 46 тайников, которые он заблаговременно подготовил самостоятельно и передал их GPS-координаты сообщнику.

Наркотические вещества конфискованы представителями органов правопорядка.

Данное уголовное дело передано в Первомайский районный суд города Новосибирска для судебного разбирательства.