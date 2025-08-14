В Пермском крае цена литра бензина превысила отметку в 61 рубль

Росстат опубликовал статистические материалы об изменении потребительских цен на нефтепродукты в регионах России за неделю с 5 по 11 августа. На АЗС Пермского средняя цена на бензин выросла еще на 30 коп. и превысила отметку 61 ₽ на 9 коп.