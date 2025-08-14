Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае цена литра бензина превысила отметку в 61 рубль

Бензин на АЗС Прикамья в среднем за неделю подорожал на 30 копеек.

Источник: Комсомольская правда

Росстат опубликовал статистические материалы об изменении потребительских цен на нефтепродукты в регионах России за неделю с 5 по 11 августа. На АЗС Пермского средняя цена на бензин выросла еще на 30 коп. и превысила отметку 61 ₽ на 9 коп.

Средняя цена бензина марки АИ-92 выросла на 23 коп. до 58,06 ₽, АИ-95 — на 35 коп. до 63,13 ₽ за литр. Стоимость бензина АИ-98 осталась на прежнем уровне — 86,10 ₽, дизельного топлива показала рост на 3 коп. до 71,88 ₽

Средняя цена литра бензина в регионах ПФО составила 59,57 ₽, России — 61,44 ₽ В Приволжье с этой недели самые дорогие бензин и дизельное топливо продают на заправках Пермского края. В России средняя цена за литр «дизеля» — 71,50 ₽, ПФО — 68,52 ₽