Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь сообщил об отражённой атаке беспилотников в Ростовской области

Военные отразили нападение БПЛА в небе над Миллеровским и Кашарским районами.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ночью 14 августа отразили атаку украинских беспилотников над территорией Ростовской области, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

«Наши военные ночью отразили атаку БПЛА в Миллеровском и Кашарском районах», — написал он в своём Telegram-канале.

Слюсарь отметил, что, согласно оперативной информации, пострадавших нет. При этом врио губернатора уточнил, что в городе Миллерово выбило стёкла и повредило забор в одном частном домовладении.

Он добавил, что позже будет представлена обновлённая информация о последствиях на местах.

Напомним, 10 августа в городе Миллерово после падения обломков беспилотника несколько частных домов получили повреждения, в связи с чем был введён режим чрезвычайной ситуации. Муниципальная комиссия занялась проведением оценки нанесённого ущерба.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше