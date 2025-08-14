Слюсарь сообщил об отражённой атаке беспилотников в Ростовской области

Российские военные ночью 14 августа отразили атаку украинских беспилотников над территорией Ростовской области, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.
«Наши военные ночью отразили атаку БПЛА в Миллеровском и Кашарском районах», — написал он в своём Telegram-канале.
Слюсарь отметил, что, согласно оперативной информации, пострадавших нет. При этом врио губернатора уточнил, что в городе Миллерово выбило стёкла и повредило забор в одном частном домовладении.
Он добавил, что позже будет представлена обновлённая информация о последствиях на местах.
Напомним, 10 августа в городе Миллерово после падения обломков беспилотника несколько частных домов получили повреждения, в связи с чем был введён режим чрезвычайной ситуации. Муниципальная комиссия занялась проведением оценки нанесённого ущерба.