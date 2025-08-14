В России ограничили звонки в Telegram и WhatsApp: что нужно знать пользователям

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин выразил мнение, что WhatsApp может в ближайшее время покинуть российский рынок, и гражданам стоит подготовиться к такому развитию событий. По его словам, с высокой вероятностью месенджер будет включен в список программного обеспечения из недружественных стран, подлежащих ограничениям.