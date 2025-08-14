Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России ограничили звонки в Telegram и WhatsApp: что нужно знать пользователям

Звонки в WhatsApp и Telegram ограничили для россиян, чтобы спасти от мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Звонки через мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) частично ограничили с 13 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Решение принято для борьбы с мошенничеством и преступной деятельностью. Полный функционал мессенджеров, кроме звонков, остается доступным. В ведомстве пояснили, что ограничения введены на основании данных правоохранительных органов.

«Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», — говорится в сообщении.

Telegram и WhatsApp стали основными платформами для обмана граждан, вымогательства денег и вербовки в диверсионные группы. Владельцы сервисов, несмотря на неоднократные предупреждения, не приняли мер для блокировки мошенников.

С 2024 года в России работает система «Антифрод», блокирующая подменные номера в сетях местных операторов. Однако злоумышленники перешли на иностранные мессенджеры, которые не сотрудничают с российскими властями.

Минцифры поддержало решение Роскомнадзора, отметив, что оно поможет снизить число мошеннических звонков. Ведомство подчеркнуло, что Telegram и WhatsApp отказываются предоставлять данные по запросам правоохранителей, в том числе о готовящихся терактах.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин выразил мнение, что WhatsApp может в ближайшее время покинуть российский рынок, и гражданам стоит подготовиться к такому развитию событий. По его словам, с высокой вероятностью месенджер будет включен в список программного обеспечения из недружественных стран, подлежащих ограничениям.

Однако глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский говорил о преждевременности обсуждения относительно даты блокировки WhatsApp. Политик подчеркивал, что ко всем иностранным платформам есть претензии в части невыполнения российского законодательства. Он назвал вбросом сообщения о якобы блокировке мессенджера.