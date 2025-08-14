В России ограничили звонки в Telegram и WhatsApp: что нужно знать пользователям

Звонки через мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) частично ограничили с 13 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Решение принято для борьбы с мошенничеством и преступной деятельностью. Полный функционал мессенджеров, кроме звонков, остается доступным. В ведомстве пояснили, что ограничения введены на основании данных правоохранительных органов.
«Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», — говорится в сообщении.
Telegram и WhatsApp стали основными платформами для обмана граждан, вымогательства денег и вербовки в диверсионные группы. Владельцы сервисов, несмотря на неоднократные предупреждения, не приняли мер для блокировки мошенников.
С 2024 года в России работает система «Антифрод», блокирующая подменные номера в сетях местных операторов. Однако злоумышленники перешли на иностранные мессенджеры, которые не сотрудничают с российскими властями.
Минцифры поддержало решение Роскомнадзора, отметив, что оно поможет снизить число мошеннических звонков. Ведомство подчеркнуло, что Telegram и WhatsApp отказываются предоставлять данные по запросам правоохранителей, в том числе о готовящихся терактах.
Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин выразил мнение, что WhatsApp может в ближайшее время покинуть российский рынок, и гражданам стоит подготовиться к такому развитию событий. По его словам, с высокой вероятностью месенджер будет включен в список программного обеспечения из недружественных стран, подлежащих ограничениям.
Однако глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский говорил о преждевременности обсуждения относительно даты блокировки WhatsApp. Политик подчеркивал, что ко всем иностранным платформам есть претензии в части невыполнения российского законодательства. Он назвал вбросом сообщения о якобы блокировке мессенджера.