В России утвердили две формы произношения слов «миллион» и «миллиард»

Кроме того, в словаре указано, что в его составе преимущественно представлены стилистически нейтральные слова. Однако специфика использования государственного языка в различных сферах обусловила необходимость введения особых помет для некоторых слов — в том числе с целью отражения вариантов разговорного произношения.