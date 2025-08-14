Ричмонд
В Башкирии прогнозируются грозы

Озвучен прогноз погоды в Башкирии на ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какой будет погода в Башкирии в конец рабочей недели. По словам республиканских синоптиков, жителей региона ждет неустойчивая и переменная погода.

Сегодня, 14 августа, днем осадки ожидаются практически повсеместно, местами возможны грозовые ливни. Ветер северо-западного и северного направления будет дуть со средней интенсивностью. Столбики термометров днем поднимутся до +18…+23°.

В пятниц и субботу метеорологи прогнозируют аналогичную погоду: в регионе пройдут кратковременные дожди с грозами по всей территории республики. Ветер сохранит северное направление. Ночные температуры останутся в пределах +8…+13°, дневные — +17…+22°.

