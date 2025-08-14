«Кормят лучше, чем в СИЗО»: экс-депутат Глисков рассказал о жизни в колонии

Александр Глисков, бывший депутат заксобрания, приговорённый к 10 годам колонии строгого режима, в письме из ИК-17 подробно описал условия содержания.
Как следует из обращения, опубликованного его сторонниками, политик называет учреждение «образцово-показательным» по сравнению с СИЗО-1, где он находился ранее.
По словам Глискова, в колонии созданы достаточно комфортные бытовые условия:
Проживание в секциях по 6 человек с двухъярусными кроватями и санузлом;
Отдельные помещения для приёма пищи со всей необходимой техникой;
Комнаты отдыха с телевизором и библиотекой;
Спортивный зал с тренажёрами и теннисным столом;
Возможность получения рабочих специальностей в местном ПТУ.
Особое внимание экс-депутат уделил организации питания, отметив, что «видны положенные 100 грамм мяса» и регулярно дают свежие салаты, включая любимую им квашеную капусту.
«После 1 года и 9 месяцев заключения наконец смог нормально обняться с женой — у нас было трёхдневное свидание», — поделился Глисков, добавив, что возвращение «за решётку» после встречи вызвало сложные чувства.
В настоящее время адвокаты политика готовят кассационные жалобы на приговор. Вопрос о направлении на СВО, по словам Глискова, остаётся нерешённым. Завершая письмо, экс-депутат поблагодарил сторонников за поддержку, подписавшись: «Жизнь — борьба! Искренне ваш, Александр Глисков».
Напомним, что в 2024 году Центральный районный суд признал Глискова виновным по уголовному делу и назначил ему 10 лет лишения свободы с выплатой штрафа в 10 миллионов рублей.