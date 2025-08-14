Ричмонд
«Кормят лучше, чем в СИЗО»: экс-депутат Глисков рассказал о жизни в колонии

Александр Глисков, бывший депутат заксобрания, приговорённый к 10 годам колонии строгого режима, в письме из ИК-17 подробно описал условия содержания.

Как следует из обращения, опубликованного его сторонниками, политик называет учреждение «образцово-показательным» по сравнению с СИЗО-1, где он находился ранее.

По словам Глискова, в колонии созданы достаточно комфортные бытовые условия:

Проживание в секциях по 6 человек с двухъярусными кроватями и санузлом;

Отдельные помещения для приёма пищи со всей необходимой техникой;

Комнаты отдыха с телевизором и библиотекой;

Спортивный зал с тренажёрами и теннисным столом;

Возможность получения рабочих специальностей в местном ПТУ.

Особое внимание экс-депутат уделил организации питания, отметив, что «видны положенные 100 грамм мяса» и регулярно дают свежие салаты, включая любимую им квашеную капусту.

«После 1 года и 9 месяцев заключения наконец смог нормально обняться с женой — у нас было трёхдневное свидание», — поделился Глисков, добавив, что возвращение «за решётку» после встречи вызвало сложные чувства.

В настоящее время адвокаты политика готовят кассационные жалобы на приговор. Вопрос о направлении на СВО, по словам Глискова, остаётся нерешённым. Завершая письмо, экс-депутат поблагодарил сторонников за поддержку, подписавшись: «Жизнь — борьба! Искренне ваш, Александр Глисков».

Напомним, что в 2024 году Центральный районный суд признал Глискова виновным по уголовному делу и назначил ему 10 лет лишения свободы с выплатой штрафа в 10 миллионов рублей.