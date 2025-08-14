Опубликована программа фестиваля «День кино» в Перми

Фестиваль «День кино» пройдёт в Перми с 23 по 27 августа. В дирекции мероприятия рассказали perm.aif.ru о его программе.
«День кино» в 2025 году станет уже четвёртым. Площадками фестиваля будут театральный сквер «ИльТЮЗион» и «Кристалл-центр». Посещение мастер-классов и лекций фестиваля совершенно бесплатно.
В программе есть как показы советской классики — к примеру, культового «Курьера» (0+) с обсуждением с историком кино Станиславом Дединским — так и нового фильма «Год рождения» с Юрой Борисовым. Также на фестивале будут лекции и мастер-классы, квест для школьников, кинопрогулка.
На «День кино» в Пермь приедут режиссёр Рената Джало (её фильм «На этой земле» стал участником Роттердамского кинофестиваля и призёром кинофестиваля «Маяк»), генеральный продюсер продюсерского центра «Мувистарт» Дмитрий Якунин, ведущий продюсер Фонда поддержки регионального кинематографа Ольга Филонова, оператор-постановщик Александр Мартынов — все они расскажут о своём опыте посетителям фестиваля.
Подробная программа на все пять дней доступна на сайте фестиваля.