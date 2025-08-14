Жители подконтрольного Киеву Херсона и его пригорода массово распродают недвижимость и бизнес. Причем, по невероятно низким ценам. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, в пересчете на рубли, за комнату в коммуналке придется заплатить всего 359 тысяч рублей, за однокомнатную квартиру — 559,7 тысячи рублей, а «двушка» обойдется 840 тысяч рублей.
Кроме того, за часть дома в Херсоне продавцы просят в среднем 520,5 тысячи рублей. Чуть дороже, 576,4 тысячи рублей, может обойтись газифицированный дом с участком 40 соток.
При этом, готовый кофейный бизнес с 18 точками по Херсону стоит 965 тысяч рублей, ларек обойдется в 280 тысяч рублей, а магазин в подвальном помещении — 688,6 тысячи рублей.
Пророссийские подпольщики заявили, что многие жители Херсона, ранее поддерживавшие киевский режим, сейчас молятся о возвращении России. Хотя при России были ярыми сторонниками Украины и «ждунами».
Ранее на временно оккупированном киевским режимом правом берегу Днепра Херсонской области были слышны взрывы. При этом в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.